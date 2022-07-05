Российские военные полностью выполнили задачи в "Лисичанском котле"
Российские военные раскрыли подробности проведения боевой операции по окружению украинской группировки в Лисичанском котле. Ключевым населённым пунктом, за который шли бои, стало село Белогоровка — через него тянулась последняя полевая дорога, по которой отступал противник.
Как пишет РИА "Новости", штурмовала село группировка российских войск "О" ("Отважные"). Из рассказа российского военного следует, что заход в Белогоровку осуществлялся при помощи дымовых гранат, чтобы бойцов не поразили наводящие противотанковые комплексы. Он добавил, что группировка "Отважные" выполняла основную задачу и с поставленными целями справилась в полном объёме.
Таким образом, "Отважные" освободили последний населённый пункт на территории ЛНР, водрузив на здании администрации Белогоровки российский флаг.
Напомним, ранее в ЛНР сообщали, что союзные силы намерены освободить Белогоровку к концу дня. Подразделения вели активные бои за освобождение этого населённого пункта.
ТАСС / Александр Река