Подразделения ДНР и ЛНР перебрасываются на донецкое направление

Корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР решено перебросить на донецкое направление. Об этом рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы можем уже говорить, что и наш корпус, первый корпус, который принимал участие и помогал нашим братьям [в освобождении ЛНР], перемещается уже на донецкое направление. Также и второй корпус, луганский. Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе, конечно, при поддержке РФ, без которой это было бы невозможно", — уточнил глава республики.

Пушилин оценивает ситуацию в Донецкой Народной Республике как сложную. По его словам, ВСУ понимают всю "перспективу, с чем они столкнулись сейчас", в связи с чем стараются нанести как можно больше ущерба в том числе Донецку. Он назвал целью украинской стороны сделать трудной и дорогой восстановление республики.