ВСУ выпустили по Донецку сто снарядов "натовского" калибра за четыре часа

В Донецке по Киевскому и Куйбышевскому районам за четыре часа — с 15:00 до 19:00 — было выпущено 100 снарядов калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Удары производили украинские военные из посёлка Первомайск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.







Киевский и Куйбышевский районы Донецка в огне. Видео © Telegram / АГС_Z_Донбасса

"При обстреле украинскими боевиками железнодорожного вокзала Донецка был убит мирный житель", — указано в сообщении.

Также два человека получили ранения в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Всего число раненых возросло до 13.