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Опубликовано 4 июля 2022, 17:55

ВСУ выпустили по Донецку сто снарядов "натовского" калибра за четыре часа

Киевский и Куйбышевский районы Донецка в огне. Фото © ШТАБ ТерО ДНР

Киевский и Куйбышевский районы Донецка в огне. Фото © ШТАБ ТерО ДНР

В Донецке по Киевскому и Куйбышевскому районам за четыре часа — с 15:00 до 19:00 — было выпущено 100 снарядов калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Удары производили украинские военные из посёлка Первомайск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

  • Киевский и Куйбышевский районы Донецка в огне. Фото © ШТАБ ТерО ДНР
    Киевский и Куйбышевский районы Донецка в огне. Фото © ШТАБ ТерО ДНР
  • Киевский и Куйбышевский районы Донецка в огне. Фото © ШТАБ ТерО ДНР
    Киевский и Куйбышевский районы Донецка в огне. Фото © ШТАБ ТерО ДНР
  • Киевский и Куйбышевский районы Донецка в огне. Фото © ШТАБ ТерО ДНР
    Киевский и Куйбышевский районы Донецка в огне. Фото © ШТАБ ТерО ДНР

Киевский и Куйбышевский районы Донецка в огне. Фото © ШТАБ ТерО ДНР

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Киевский и Куйбышевский районы Донецка в огне. Видео © Telegram / АГС_Z_Донбасса

"При обстреле украинскими боевиками железнодорожного вокзала Донецка был убит мирный житель", — указано в сообщении.

Также два человека получили ранения в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Всего число раненых возросло до 13.

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Ранее Лайф публиковал видео пожара в автопарке в Петровском районе Донецка, который начался в результате обстрела со стороны ВСУ.

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Анатолий Симоненко
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