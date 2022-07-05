В Турции объяснили, кто заставил Россию начать спецоперацию на Украине

НАТО представляет собой не что иное, как военный аппарат господства Вашингтона над Европой, считает обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер. По его мнению, спецоперация России на Украине стала ответной реакцией Москвы на агрессивное расширение альянса.

Гюллер убеждён, что стратегия блока полностью подчинена интересам Вашингтона. Потому Североатлантический альянс уже давно планировал принять Финляндию и Швецию в свой состав. А кризис на Украине только ускорил этот процесс.

"США поставили перед собой цель оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Чёрного морей и зажать Китай в Азиатском регионе. В соответствии с этими расчётами была разработана большая стратегия", — считает журналист.