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Регион
Опубликовано 3 июля 2022, 19:04
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Американский экономист заявил о способности США предотвратить спецоперацию на Украине

Американский экономист Сакс заявил о способности США предотвратить спецоперацию на Украине

В проводящейся на территории Украины спецоперации виновата Америка, настойчиво продвигавшая НАТО всё дальше на восток. Об этом во время круглого стола в Испании заявил американский экономист Джеффри Сакс. По его словам, если бы не США, между странами "не возникло бы столько противоречий", а спецоперации и вовсе удалось бы избежать.

"Сейчас мы имеем военные действия, которых можно было избежать. Их должны были избежать, если бы Соединённые Штаты так настойчиво не продвигали НАТО на восток — всё дальше, дальше и дальше", — подчеркнул учёный.

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Сакс не впервые высказывает подобную позицию. Ранее он заявил, что руками украинцев Штаты обустраивают собственные геополитические интересы. Именно поэтому Вашингтон всячески отказывается от дипломатического пути разрешения конфликта.

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ТАСС / Астафьев Александр

Анатолий Симоненко
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