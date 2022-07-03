Американский экономист заявил о способности США предотвратить спецоперацию на Украине

В проводящейся на территории Украины спецоперации виновата Америка, настойчиво продвигавшая НАТО всё дальше на восток. Об этом во время круглого стола в Испании заявил американский экономист Джеффри Сакс. По его словам, если бы не США, между странами "не возникло бы столько противоречий", а спецоперации и вовсе удалось бы избежать.

"Сейчас мы имеем военные действия, которых можно было избежать. Их должны были избежать, если бы Соединённые Штаты так настойчиво не продвигали НАТО на восток — всё дальше, дальше и дальше", — подчеркнул учёный.