Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди брошенных ВСУ вещей
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал брошенные украинскими военными вещи, которые оказались у его помощника Апты Алаудинова. Среди них — паспорт гражданина Италии.
Рамзан Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей ВСУ. Видео © t.me / RKadyrov_95
"Алаудинову в руки попал паспорт гражданина Италии. Этот неусидчивый молодой человек так рвался на поле боя, встать на защиту "сильной" только в отбитых умах властей Незалежной, что при первой же возможности свалил впопыхах либо отправился с неожиданным визитом к своему идеологическому лидеру. Во всяком случае нельзя исключать оба варианта", — написал Кадыров в своём телеграм-канале, опубликовав видео с документом.
Ранее сегодня стало известно, что Воздушно-космические силы России ударом по базе иностранных наёмников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов.
t.me / RKadyrov_95