Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди брошенных ВСУ вещей

"Алаудинову в руки попал паспорт гражданина Италии. Этот неусидчивый молодой человек так рвался на поле боя, встать на защиту "сильной" только в отбитых умах властей Незалежной, что при первой же возможности свалил впопыхах либо отправился с неожиданным визитом к своему идеологическому лидеру. Во всяком случае нельзя исключать оба варианта", — написал Кадыров в своём телеграм-канале, опубликовав видео с документом.