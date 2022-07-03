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Опубликовано 3 июля 2022, 18:39
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Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди брошенных ВСУ вещей

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал брошенные украинскими военными вещи, которые оказались у его помощника Апты Алаудинова. Среди них — паспорт гражданина Италии.

Рамзан Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей ВСУ. Видео © t.me / RKadyrov_95

"Алаудинову в руки попал паспорт гражданина Италии. Этот неусидчивый молодой человек так рвался на поле боя, встать на защиту "сильной" только в отбитых умах властей Незалежной, что при первой же возможности свалил впопыхах либо отправился с неожиданным визитом к своему идеологическому лидеру. Во всяком случае нельзя исключать оба варианта", — написал Кадыров в своём телеграм-канале, опубликовав видео с документом.

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t.me / RKadyrov_95

Иван Косицын
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