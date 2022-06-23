Вашингтон ждёт от Финляндии и Швеции укрепления боевых групп на востоке НАТО

Вашингтон хотел бы, чтобы Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО укрепили бы боевые группы восточного фланга альянса. Как заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, американская администрация на это рассчитывает.

"Безусловно, одна из надежд заключается в том, что обе страны внесли бы вклад и, считаю, внесут вклад в боевые группы на восточном фланге — восемь стран восточного фронта НАТО", — сказала представитель Пентагона.

Финляндия и Швеция, по словам Уолландер, располагают достаточно прочными отношениями, особенно со странами Балтии. По её словам, эти скандинавские страны способны стать не только сильными членами НАТО, но и значительно развивать передовое развёртывание альянса, поскольку "сталкиваются с агрессией РФ прямо на своих границах".