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Регион
Опубликовано 23 июня 2022, 00:28

Вашингтон ждёт от Финляндии и Швеции укрепления боевых групп на востоке НАТО

США рассчитывают, что Финляндия и Швеция усилят боевые группы на востоке НАТО

Вашингтон хотел бы, чтобы Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО укрепили бы боевые группы восточного фланга альянса. Как заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, американская администрация на это рассчитывает.

НАТО не достигло прогресса по вступлению Швеции и Финляндии
НАТО не достигло прогресса по вступлению Швеции и Финляндии

"Безусловно, одна из надежд заключается в том, что обе страны внесли бы вклад и, считаю, внесут вклад в боевые группы на восточном фланге — восемь стран восточного фронта НАТО", сказала представитель Пентагона.

Финляндия и Швеция, по словам Уолландер, располагают достаточно прочными отношениями, особенно со странами Балтии. По её словам, эти скандинавские страны способны стать не только сильными членами НАТО, но и значительно развивать передовое развёртывание альянса, поскольку "сталкиваются с агрессией РФ прямо на своих границах".

Напомним, ранее в Финляндии оценили собственную готовность к возможной войне с Россией. Финляндия десятилетиями готовилась к гипотетическому нападению со стороны РФ, об этом заявил командующий вооружёнными силами страны генерал Тимо Кивинен.

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ТАСС / EPA

Юлия Коновалова
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