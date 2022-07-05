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Регион
Опубликовано 5 июля 2022, 15:03

Госдума во втором чтении приняла законопроект о движении "Большая перемена"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект "О российском движении детей и молодёжи". Организация получит название "Большая перемена", а её целями станет содействие проведению госполитики в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании и профессиональной ориентации подрастающего поколения, организации досуга для юных россиян — словом, всесторонняя подготовка для их полноценной жизни в обществе.

Как говорится в пояснительной записке к документу, возглавить наблюдательный совет движения может президент России Владимир Путин. Участниками смогут стать школьники от шести лет, студенты техникумов и колледжей.

Львова-Белова: В активистские движения может быть вовлечено 17 млн российских школьников
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Напомним, что 7 июня законопроект о движении "Большая перемена" прошёл первое чтение в Госдуме.

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Агентство "Москва"

Алексей Берковиц
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