Госдума во втором чтении приняла законопроект о движении "Большая перемена"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект "О российском движении детей и молодёжи". Организация получит название "Большая перемена", а её целями станет содействие проведению госполитики в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании и профессиональной ориентации подрастающего поколения, организации досуга для юных россиян — словом, всесторонняя подготовка для их полноценной жизни в обществе.