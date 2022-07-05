Госдума приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации на Украине

Госдума приняла в окончательном чтении закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в специальной военной операции на Украине. Документ предусматривает для них соответствующие меры социальной поддержки и создание условий, "обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе за честное выполнение своего воинского долга, проявленное мужество, смелость и героизм".

"В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки", — говорится в пояснительной записке к документу.