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Опубликовано 5 июля 2022, 13:21

Госдума приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации на Украине

Госдума приняла в окончательном чтении закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в специальной военной операции на Украине. Документ предусматривает для них соответствующие меры социальной поддержки и создание условий, "обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в обществе за честное выполнение своего воинского долга, проявленное мужество, смелость и героизм".

"В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки", говорится в пояснительной записке к документу.

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Напомним, 16 июня документ внесли в ГД депутаты "Единой России" и сенаторы Совфеда во главе с секретарём генсовета партии Андреем Турчаком. Статусом ветерана предлагают наделить гражданский персонал Вооружённых сил России и ремонтных бригад, медицинских сотрудников и других трудящихся в зоне боевых действий. В случае принятия документа они также получат налоговые льготы и ряд других мер социальной поддержки. Законопроект прошёл первое чтение 30 июня.

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Алексей Берковиц
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