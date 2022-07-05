The Telegraph узнал об условии Запада для продолжения поддержки Украины

Запад дал Украине время на перелом ситуации на фронте, в случае провала ВСУ начнут постепенно лишать поставок. Об этом со ссылкой на источники сообщает корреспондент британской газеты The Telegraph Рональд Олифант.

"Победа Украины в наступлении будет рассматриваться как подтверждение политики, которую отстаивают Великобритания, Польша и — на данный момент — администрация Джо Байдена в США. Но в западных столицах, особенно в Вашингтоне, Берлине и Париже, есть много влиятельных людей, которые по-прежнему считают, что западная поддержка Украины бесполезна", — утверждает Олифант.

По словам колумниста, в качестве перелома, который мог бы вернуть веру Запада в Украину, рассматривается, к примеру, взятие Херсона, который российские войска контролируют с первых дней специальной операции. Невозможность такого сценария, однако, показывают потери Украины в Донбассе. Олифант также узнал, что огромные потери личного состава и вовсе ставят под сомнение эффективность поставок западного оружия, которое лишь немного сдерживает продвижение Российской армии, несмотря на современное оружие, имеющееся в распоряжении Киева, "русские всё ещё наступают, а украинцы всё ещё отступают".