The Telegraph узнал об условии Запада для продолжения поддержки Украины
Запад дал Украине время на перелом ситуации на фронте, в случае провала ВСУ начнут постепенно лишать поставок. Об этом со ссылкой на источники сообщает корреспондент британской газеты The Telegraph Рональд Олифант.
"Победа Украины в наступлении будет рассматриваться как подтверждение политики, которую отстаивают Великобритания, Польша и — на данный момент — администрация Джо Байдена в США. Но в западных столицах, особенно в Вашингтоне, Берлине и Париже, есть много влиятельных людей, которые по-прежнему считают, что западная поддержка Украины бесполезна", — утверждает Олифант.
По словам колумниста, в качестве перелома, который мог бы вернуть веру Запада в Украину, рассматривается, к примеру, взятие Херсона, который российские войска контролируют с первых дней специальной операции. Невозможность такого сценария, однако, показывают потери Украины в Донбассе. Олифант также узнал, что огромные потери личного состава и вовсе ставят под сомнение эффективность поставок западного оружия, которое лишь немного сдерживает продвижение Российской армии, несмотря на современное оружие, имеющееся в распоряжении Киева, "русские всё ещё наступают, а украинцы всё ещё отступают".
Ранее Лайф сообщал, что участники массовой акции в Берлине выступили против поставок оружия Украине. Демонстранты протестовали заодно и против политики милитаризации, которую, по их заявлениям, проводят немецкие власти. Акция собрала почти 1,5 тысячи участников.
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