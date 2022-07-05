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Опубликовано 5 июля 2022, 15:03
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Командиров "Азова" Прокопенко и Паламара содержат в России

Денис Прокопенко. Скриншот © YouTube / ViNiNi

Денис Прокопенко. Скриншот © YouTube / ViNiNi

Командиров украинского нацбатальона "Азов" Дениса Прокопенко с позывным Редис и его заместителя Святослава Паламара, сдавшихся в плен в Мариуполе, содержат в России. Об этом пишет RT, ссылаясь на свои источники.

Не уточняется, на каких именно спецобъектах находятся националисты. Однако собеседник издания опроверг информацию, распространившуюся в СМИ, о том, что Прокопенко и Паламар якобы доставлены в СИЗО "Лефортово". Слова инсайдера подтвердили во ФСИН, а также в столичной Общественной наблюдательной комиссии.

Сдавшихся в Мариуполе командиров "Азова" доставили в СИЗО "Лефортово"
Сдавшихся в Мариуполе командиров "Азова" доставили в СИЗО "Лефортово"

Ранее сообщалось, что в Россию для дальнейших следственных действий этапировали замкомандира "Азова" Калину и комбрига ВСУ Волыну.

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Татьяна Миссуми
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