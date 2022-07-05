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Опубликовано 5 июля 2022, 14:46
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Членам нацистской группировки "Медведи SS" может грозить смертная казнь в ДНР

Участникам украинской диверсионно-штурмовой нацистской группы "Медведи SS" может грозить смертная казнь в ДНР. Сегодня первое дело по ним было передано в суд, сообщили ТАСС в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики.

"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой группы "Медведи SS". Участники вооружённого формирования ДШГ "Медведи SS", находясь на территории ДНР, временно оккупированной государством Украина, систематически вели боевые действия против военнослужащих республики, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия", — уточнили в ведомстве.

Участникам группы предъявлено обвинение по трём статьям. В Генпрокуратуре объяснили, что максимальное наказание по ним — смертная казнь. Мера наказания членам формирования будет установлена судебными органами ДНР в ближайшее время.

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Ранее Лайф сообщал, что Генпрокуратура ДНР передала в суд дело британского наёмника Эйдена Аслина. По данным следствия, наёмник принимал участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР, за что получал вознаграждение.

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Getty Images / Anatolii Stepanov / Anadolu Agency

Оксана Попова
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