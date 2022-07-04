Чешский генерал сообщил Зеленскому "плохие новости" о помощи НАТО
Экс-глава чешской разведки Шандор сообщил Зеленскому "плохие новости" о помощи НАТО
Западные государства изменили позицию в отношении Киева. Теперь они оказывают помощь только на словах, потому что снабжать оружием её уже больше невозможно. Об этом заявил в интервью Parlamentní listy бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор в статье под названием "Уже и Фиала признал это. Генерал Шандор — об оружии для Украины. Плохие новости для Зеленского".
Он объяснил, что истинное отношение Запада к Украине можно разглядеть, оценив поставки оружия. К примеру, украинцы требуют десятки гранатомётов, а в итоге получают четыре. По его словам, это является доказательством того, что НАТО не готово к ведению продолжительного конфликта.
"Резервы и возможности оборонной промышленности ограниченны, и ясно, что сам альянс не допускал мысли, что в Европе начнётся длительный конфликт. Проблема в том, что у нас не так много техники для долгого конфликта", — сказал он.
Ярким примером поддержки на словах является Германия, которая лишь обещает передать оружие, продолжил военный. Огромную роль в данном вопросе играет то, что "на самом деле отправлять нечего: советское наследство уже почти кончилось". Он напомнил, что бойцам ВСУ уже доставляли вооружение, "которым они умеют пользоваться". В итоге многие страны-отправители теперь чувствуют дефицит данной техники, а восполнить резервы весьма непросто, заключил он.
Ранее Лайф сообщал, что участники массовой акции в Берлине выступили против поставок оружия Украине. Демонстранты протестовали заодно и против политики милитаризации, которую, по их заявлениям, проводят немецкие власти. Акция собрала почти 1,5 тысячи участников.
Stringer / Anadolu Agency via Getty Images