Западные государства изменили позицию в отношении Киева. Теперь они оказывают помощь только на словах, потому что снабжать оружием её уже больше невозможно. Об этом заявил в интервью Parlamentní listy бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор в статье под названием "Уже и Фиала признал это. Генерал Шандор — об оружии для Украины. Плохие новости для Зеленского".

Он объяснил, что истинное отношение Запада к Украине можно разглядеть, оценив поставки оружия. К примеру, украинцы требуют десятки гранатомётов, а в итоге получают четыре. По его словам, это является доказательством того, что НАТО не готово к ведению продолжительного конфликта.

"Резервы и возможности оборонной промышленности ограниченны, и ясно, что сам альянс не допускал мысли, что в Европе начнётся длительный конфликт. Проблема в том, что у нас не так много техники для долгого конфликта", — сказал он.

Ярким примером поддержки на словах является Германия, которая лишь обещает передать оружие, продолжил военный. Огромную роль в данном вопросе играет то, что "на самом деле отправлять нечего: советское наследство уже почти кончилось". Он напомнил, что бойцам ВСУ уже доставляли вооружение, "которым они умеют пользоваться". В итоге многие страны-отправители теперь чувствуют дефицит данной техники, а восполнить резервы весьма непросто, заключил он.