В укрытии украинских военных в Лисичанске нашли наркотики и шприцы
Жительница освобождённого Лисичанска показала подвал жилого дома, где укрывались украинские военные перед отходом. На публикуемых РИА ФАН кадрах видно разбросанное обмундирование ВСУ, спальные места и импровизированную кухню.
Жительница Лисичанска показала подвал, где укрывались бойцы ВСУ. Видео © РИА ФАН
В убежище найдены и многочисленные вещи местных жителей. Женщина рассказала, что украинские солдаты не гнушались отбирать необходимое им у горожан, а также пытались занимать квартиры, выгоняя жильцов на улицу. После отступления ВСУ из Лисичанска в подвале были обнаружены шприцы и наркотики.
"Это мой ковёр. Машину раскурочили, пытались завести. Я хотела накрыть машину этим ковром, но почему-то он здесь оказался. Они вытаскивали аккумуляторы из машин. Они забирали очень много машин у людей и разбивали", — поделилась собеседница агентства.
Ранее Минобороны РФ показало видео освобождённого Лисичанска с высоты птичьего полёта. Местные жители наконец-то смогли выйти из укрытий и встретить освободителей, которых они так долго ждали. В знак поддержки "Операции Z" многие из них вывесили российские флаги.