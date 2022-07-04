В укрытии украинских военных в Лисичанске нашли наркотики и шприцы

В убежище найдены и многочисленные вещи местных жителей. Женщина рассказала, что украинские солдаты не гнушались отбирать необходимое им у горожан, а также пытались занимать квартиры, выгоняя жильцов на улицу. После отступления ВСУ из Лисичанска в подвале были обнаружены шприцы и наркотики.