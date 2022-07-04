Лисичанск сняли с высоты птичьего полёта после зачистки от ВСУ

Российские военные освободили стратегически важный населённый пункт — Лисичанск, за который долгое время шли активные бои. Местные жители наконец-то смогли выйти из укрытий и встретить освободителей, которых они так долго ждали. В знак поддержки "Операции Z" многие их них вывесили российские флаги. Кадры города с высоты птичьего полёта показало Министерство обороны России.

Лисичанск после освобождения от ВСУ. Видео © Министерство обороны РФ

Перешедший под контроль союзных сил России и ЛНР Лисичанск в скором времени вернётся к мирной жизни, ведь на опубликованном ролике видно, что он почти не получил разрушений при зачистке от ВСУ. Сохранилась вся инфраструктура, частные и многоквартирные дома также не пострадали.