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Опубликовано 4 июля 2022, 11:56
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Лисичанск сняли с высоты птичьего полёта после зачистки от ВСУ

Минобороны РФ показало видео освобождённого Лисичанска с высоты птичьего полёта

Российские военные освободили стратегически важный населённый пункт — Лисичанск, за который долгое время шли активные бои. Местные жители наконец-то смогли выйти из укрытий и встретить освободителей, которых они так долго ждали. В знак поддержки "Операции Z" многие их них вывесили российские флаги. Кадры города с высоты птичьего полёта показало Министерство обороны России.

Лисичанск после освобождения от ВСУ. Видео © Министерство обороны РФ

Перешедший под контроль союзных сил России и ЛНР Лисичанск в скором времени вернётся к мирной жизни, ведь на опубликованном ролике видно, что он почти не получил разрушений при зачистке от ВСУ. Сохранилась вся инфраструктура, частные и многоквартирные дома также не пострадали.

Бойцы ВСУ бежали из Лисичанска, не дождавшись приказа главкома и Зеленского
Бойцы ВСУ бежали из Лисичанска, не дождавшись приказа главкома и Зеленского

Ранее сообщалось, что ВСУ сдали позиции под Лисичанском для сохранения жизни солдат. Так объяснили отступление на этом направлении в Генштабе Украины после тяжёлых боёв с российскими подразделениями, признав превосходство ВС РФ в вооружении и количестве личного состава.

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Кадр из видео Министерства обороны РФ

Оксана Попова
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