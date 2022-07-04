Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к мудрости Цицерона

Освобождение Луганской Народной Республики от украинских военных — это важное событие в ходе спецоперации, однако, скорее всего, Запад продолжит призывать Незалежную идти до победного конца, а Киев так и будет заявлять о твёрдой решимости вернуть всё под свой контроль. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Предвижу, что на этом фоне [освобождения ЛНР] наши европейские "друзья", у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные Урсулы, Трасс и прочие Боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца. А возбуждённые украинские власти — в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять "жёсткую" решимость вернуть всё, что потеряно", — написал Медведев в телеграм-канале.