Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к мудрости Цицерона
Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием в ходе спецоперации
Освобождение Луганской Народной Республики от украинских военных — это важное событие в ходе спецоперации, однако, скорее всего, Запад продолжит призывать Незалежную идти до победного конца, а Киев так и будет заявлять о твёрдой решимости вернуть всё под свой контроль. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Предвижу, что на этом фоне [освобождения ЛНР] наши европейские "друзья", у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные Урсулы, Трасс и прочие Боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца. А возбуждённые украинские власти — в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять "жёсткую" решимость вернуть всё, что потеряно", — написал Медведев в телеграм-канале.
Все эти действия Запада и Киева, по мнению зампреда СБ, напрасны. Политик считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его компании сейчас стоит вспомнить слова Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit..., которые переводятся как "Ушёл, скрылся, спасся, бежал".
Напомним, что 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом расположенными населёнными пунктами. В самой республике назвали освобождение её территории новым Днём Великой Победы.
kremlin.ru, Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde