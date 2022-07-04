Путин выслушал доклады о спецоперации от генералов Лапина и Суровикина

Президент России Владимир Путин получил доклады по развитию спецоперации на Украине от командующих группировкой "Центр" и Южной группировкой войск РФ генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина. Об этом глава государства сообщил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитию наступательных операций. Минобороны и Генштаб имеют в виду все предложения командиров на местах", — отметил российский лидер.