Путин велел группировкам "Юг" и "Центр" отдохнуть, а "Востоку" и "Западу" — следовать плану
Путин велел освободившим ЛНР группировкам отдохнуть и нарастить боевые возможности
Российские подразделения, которые принимали участие в активных боевых действиях на Украине, должны отдохнуть и нарастить боевые силы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин по итогам доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу об освобождении ЛНР. В частности, речь идёт о бойцах группировок "Юг" и "Центр", которые добились успехов на луганском направлении.
Президент Путин призвал группировки "Восток" и "Запад" выполнять задачи по прежнему плану. Видео © LIFE
"Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности. А другие воинские соединения, включая и группы "Восток" и "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утверждённому плану и единому замыслу", — сказал глава государства.
Также президент выразил надежду на то, что эти бойцы в дальнейшем добьются успехов "как и на луганском направлении до настоящего времени".
Напомним, что 3 июля 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом расположенными населёнными пунктами. В самой республике назвали освобождение её территории новым Днём Великой Победы.
Кадр из видео. LIFE