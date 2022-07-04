"Зеленский" с рукой Кадырова на плече подписал акт о капитуляции ВСУ на суше, море и в воздухе

Пародия на президента Украины Владимира Зеленского, дрожащей рукой подписывающего акт капитуляции со словами "Ахмат — сила!", вызвала восторг у пользователей в Сети. Видео опубликовал в "Телеграме" глава Чечни Рамзан Кадыров.

Пародия на президента Украины Владимира Зеленского, подписывающего акт о капитуляции © Telegram / Kadyrov_95

На кадрах "Зеленский" зачитывает текст документа и с опаской оглядывается на стоящего позади него чеченского лидера. После подписания "украинским президентом" капитуляции, Кадыров строго добавляет: "Давно пора было. Чуть опоздал!"

"В связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции. Запись из рабочего кабинета выкладываем первыми", — написал глава республики под роликом.

Руководитель Чечни попросил не забрасывать шуточное видео злобными комментариями "во избежание сердечного инфаркта и без того перепуганного человека". Пользователи по достоинству оценили видео, некоторые и вовсе сначала приняли происходящее на экране за чистую монету, а затем пожелали именно такого финала спецоперации.

"Уважаемые граждане, я, действующий президент Украины, Верховный главнокомандующий вооружённых сил, соглашаюсь на безоговорочную капитуляцию всех наших вооружённых сил на суше, на море и в воздухе", — говорит в ролике блогер Макс КомикадZе, который стал известен пародиями на лидера Незалежной.

"Зеленский" на кадрах гарантирует "полную демилитаризацию и денацификацию Украины в течение месяца со дня подписания акта капитуляции", а потом кричит "Негайно!" (Немедленно) и добавляет "Ахмат — сила!".