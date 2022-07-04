Кадыров заявил о неизбежности "дешайтанизации" Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейную технику и шевроны "ичкерийцев"*. Он заявил, что их догонят и накажут, а "дешайтанизация" Украины является неизбежной.

"К слову о чеченоговорящих шайтанах из так называемого шейхмансуровского батальона. Они как будто испаряются при первой же новости о приближении чеченских силовиков. Вот и на этот раз наши бойцы выдвинулись на предполагаемое место дислокации "бравых ичкерийских солдат", но на месте нашли лишь разбросанные шевроны, значки и многое другое с соответствующей символикой. Также не обошлось и без трофейной техники, которая отныне будет исправно служить подлинным защитникам Отечества", — написал Кадыров в "Телеграме".

По словам чеченского лидера, у него создалось впечатление, будто "ичкерийцы" приехали на Украину сувенирами торговать. Кадыров назвал место дислокации этих бойцов ларьком, в котором "за символичную цену можно приобрести значок с популярной на Украине символикой". Он также пообещал "догнать и наказать" шейхмансуровский батальон. По словам главы Чечни, "нет никаких ичкерийских бойцов*, а есть только кучка податливых европейским господам шайтанов, порочащих имя шейха Мансура. Дешайтанизация Украины неизбежна, подытожил Кадыров.

Ранее, напомним, Кадыров показал брошенные украинскими военными вещи, которые оказались у его помощника Апти Алаудинова. Среди них паспорт гражданина Италии.