Арестович назвал сдачу Лисичанска "удачной операцией ВСУ"
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал сдачу российским войскам Лисичанска и Северодонецка "удачной операцией ВСУ". По его мнению, все задачи этой операции были выполнены.
"Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации — это успешная военная операция. Её главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта", — написал он в телеграм-канале.
Арестович увидел в этом "сломанный красноармейский стереотип "Ни шагу назад" и сделал предположение, что позже военные Незалежной смогут вернуть города под свой контроль.
Напомним, что 3 июля 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР взяли под контроль 25 населённых пунктов, а завершением операции стало освобождение одного из крупнейших городов республики — Лисичанска. В ЛНР назвали это новым Днём Великой Победы.
Униан