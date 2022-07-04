Арестович назвал сдачу Лисичанска "удачной операцией ВСУ"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал сдачу российским войскам Лисичанска и Северодонецка "удачной операцией ВСУ". По его мнению, все задачи этой операции были выполнены.

"Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации — это успешная военная операция. Её главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта", — написал он в телеграм-канале.