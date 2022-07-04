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Опубликовано 4 июля 2022, 12:46

Британский наёмник Аслин обжаловал смертный приговор

Адвокат британского наёмника Эйдена Аслина, приговорённого в ДНР к смертной казни, обжаловал решение суда. Подачу кассационной жалобы подтвердил Верховный суд республики.

"Сегодня подана кассационная жалоба в Апелляционную палату Верховного суда адвокатом осуждённого Аслина Эйдена с просьбой об изменении меры наказания", — цитирует ТАСС представителя ВС.

В ДНР предъявили обвинение ещё двум британским наёмникам
В ДНР предъявили обвинение ещё двум британским наёмникам

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам: они обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Как сообщал Лайф, Шон Пиннер и Саадун Брагим тоже обжаловали смертный приговор.

Приговорённый в ДНР к казни наёмник Аслин попрощался с матерью
Приговорённый в ДНР к казни наёмник Аслин попрощался с матерью
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ТАСС/AP

Александра Вишнякова
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