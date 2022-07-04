Британский наёмник Аслин обжаловал смертный приговор

"Сегодня подана кассационная жалоба в Апелляционную палату Верховного суда адвокатом осуждённого Аслина Эйдена с просьбой об изменении меры наказания", — цитирует ТАСС представителя ВС.

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам: они обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Как сообщал Лайф, Шон Пиннер и Саадун Брагим тоже обжаловали смертный приговор.