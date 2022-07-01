В ДНР предъявили обвинение ещё двум британским наёмникам

"Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осуждённым наёмникам. Ведётся следствие, предъявлено обвинение", — сказал собеседник агентства.

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор первым иностранным наёмникам, они обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Как сообщал Лайф, Шон Пиннер и Саадун Брагим уже обжаловали приговор.

