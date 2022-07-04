Политолог объяснил, почему Киев теряет контроль над бригадами ВСУ и теробороны

Освобождение территории Луганской Народной Республики Российской армией свидетельствует об успешном выполнении боевых задач, заложенных в план-график СВО, что сильно подрывает моральный дух бойцов ВСУ. Об этом Лайфу заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя потерю украинским командованием управления солдатами трёх бригад ВСУ и подразделением теробороны.

Он подчеркнул, что ни у кого нет сомнений в дальнейшем развороте Российской армии на Авдеевку, откуда постоянно ведётся обстрел Донецка. Тогда, по словам Кошкина, "осиное гнездо будет полностью удалено".

"То, что Лисичанск — ключевой город, об этом говорили и в Киеве, и о важности его взятия свидетельствует моральный дух, который сегодня весьма подорван в ВСУ. Не раз мы подтверждали, что теряется управление, отсутствует федеральное управление вооружёнными силами, нет чёткого управление непосредственно на линии соприкосновений. И довольно большие сложности в звене управления штабами. В частности, три бригады, конечно, довольно значительное число личного состава. И если они, потеряв управление, покидают позиции — это свидетельство потери морального духа", — заявил Кошкин.

Он также обратил внимание на то, что после взятия Лисичанска украинские военные без приказа свыше покидают свои позиции. Приоритетными направлениями после освобождения ЛНР собеседник Лайфа назвал донецкое направление, а именно — Краматорск и Славянск. По его словам, на эту сторону обратят внимание Вооружённые силы РФ и подразделения республик Донбасса.