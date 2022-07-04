Зачем Турция помогает Украине блокировать зерно в Чёрном море Политолог Дмитрий Родионов — о том, как турецкие власти помогают Киеву, воруя зерно с освобождённых территорий. 38504 38504 Фото © Korabel.ru

Таможенное ведомство Турции задержало российский сухогруз "Жибек жолы", который, предположительно, вёз пшеницу из Бердянска, заявил украинский посол в республике Василий Боднар. По его словам, дальнейшую судьбу корабля следователи решат 4 июля.

— Мы полностью сотрудничаем. Судно в настоящее время стоит у входа в порт, — рассказал Боднар, добавив, что в Киеве рассчитывают на дальнейший арест судна.

Русское зерно

Напомним, 1 июля глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из порта Бердянска вышло первое судно с зерном.

— После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Семь тысяч тонн зерна направилось в дружественные страны, — заявил он.

По его словам, безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, чьи инженерные подразделения ранее провели разминирование Бердянского порта. Сейчас, как уверяет Балицкий, порт и бухта Бердянска полностью безопасны.

Бухта-то, возможно, полностью безопасна, однако за её пределами безопасности гарантировать никто не может, ибо украинские пираты не дремлют.

Да, именно пираты. И пусть они не занимаются прямым захватом судов в море — на это явно силёнок бы не хватило, зато они компенсируют это попытками захвата чужими руками в портах прибытия, пользуясь международной поддержкой Украины и антироссийской позицией некоторых стран.

Грабёж голодных

Делается это для того, чтобы не дать России доставить покупателям собственное зерно в нуждающиеся в этом ресурсе страны Африки и Азии. Ну, и не позволить способствовать вывозу украинского.

Очевидно, задача заключается в провоцировании зернового кризиса по всему миру. Ведь Россия и Украина — это около трети мирового экспорта пшеницы. Невозможность вывоза зерна и подсолнечного масла уже привела к продовольственному кризису не только в Африке, но и в Европе.

При этом сама Европа вместе с Киевом постоянно обвиняют Москву в том, что та якобы препятствует вывозу зерна, "оккупировав" азовское побережье и не выпуская суда из черноморских портов. При этом Москва ничего не имеет против вывоза зерна, мешает этому сама Украина, которая не только не выпускает суда из контролируемых ею портов, но и заминировала акваторию вокруг Одессы, из-за чего желающих пригнать туда новые сухогрузы не находится.

Напомню, Москва даже пошла на жест доброй воли, оставив остров Змеиный, позволяющий контролировать северо-западную часть Чёрного моря, что было крайне неоднозначно воспринято в российском сообществе — всё для того, чтобы Запад перестал обвинять нас в блокировании зерна. Кроме этого, российская сторона настаивает на досмотре выходящих кораблей.

Россия остаётся по-прежнему виноватой в "провоцировании продовольственного кризиса", зерно из черноморских портов не вывозится.

Напомню также, что президент России Владимир Путин на днях заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь.

И вот Украина пресекает этот вариант, окончательно дав понять, что её цель вовсе не в обеспечении вывоза зерна, а как раз наоборот — в том, чтобы пресечь любую возможность это сделать.

Трудно сказать, что случится с грузом "Жибек жолы", если он достанется украинской стороне. Очевидно, он уже заранее продан. Интересный момент. В Запорожской ВГА заранее предупредили, что зерна на судне семь тысяч тонн. Эта же цифра указана в письме украинской Генпрокуратуры в Минюст Турции. Однако, как заявили Reuters в МИД Украины, на судно было загружено 4,5 тысячи тонн пшеницы.

Что будет с зерном

2,5 тысячи тонн уже недосчитались. Их могли продать, а потом России будут выдвинуты обвинения в их краже.

— Организаторы этой ситуации искусственно блокируют продажу зерна, начата охота на российские корабли, которые это зерно перевозят. Параллельно они обвиняют Россию в подготовке мирового голода и при этом не дают возможности России продавать своё зерно. Решений судов по вопросу задержания судна, насколько это понятно, нет. А у России уже есть презумпция виновности. Дальше ситуация будет только нагнетаться, — уверен член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

То есть завтра Украина сможет любое российское судно, перевозящее зерно, обвинить, что это "краденное украинское зерно", даже если судно будет перевозить зерно из Кубани или Ростовской области и выйдет из российских портов.

А может, они добьются того, что в недружественных странах все российские суда или суда любых стран, идущие из России, будут задерживать и обыскивать на предмет наличия "украденного зерна". Даже карманы команды "обшмонают", не полны ли они золотистыми украинскими колосьями?

Так ведь очень далеко можно зайти. И параллельно они будут продолжать обвинять Россию в провоцировании продовольственного кризиса, эскалация которого неизбежна в условиях, когда ни украинское зерно, ни российское не смогут быть доставлены покупателям — во всяком случае по морю, а этот путь является основным.

И, кстати, о том, какие страны считать дружественными, а какие нет? Вот Турция. Эта страна с самого начала зернового кризиса пыталась стать посредником между Киевом и Москвой, чтобы выступить "спасителем человечества от голода", равно как до этого она пыталась усадить за стол переговоров российского и украинского президентов.

8 июня на переговорах в Анкаре глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу обсуждался вопрос создания зернового коридора. 21 июня прошли переговоры по тому же вопросу военных делегаций двух стран, в МИД и Минобороны Турции тогда назвали их положительными и конструктивными, отметив, что консультации решено продолжить.

Но о чём продолжать говорить, если Турция берёт и однозначно занимает проукраинскую позицию, арестовывая российское судно? Анкара всё время сидит на двух стульях, явно склоняясь к перекосу на украинский: снабжает Киев оружием, которое стреляет по российским солдатам. Так и в зерновом вопросе выходит.

При этом Турция — это один из крупнейших покупателей российского зерна, в прошлом году стала ведущим импортёром российской сельхозпродукции. Она давно претендует на статус азиатского зернового хаба — так же, как и газового. Но сегодня своими действиями подыграла тем, кто провоцирует продовольственный кризис для очередных обвинений против России. И сама же на Россию всё валит.

— Начало работы так называемого зернового коридора для поставок морем украинской сельскохозяйственной продукции в значительной степени зависит от России, — заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Впрочем, очевидно, Анкара ещё не до конца определилась.

Официальные лица пока молчат. Турецкая таможня не приняла никакого решения по российскому сухогрузу. — Нет, никакого решения не принято. Он стоит у входа в порт, — рассказал РИА "Новости" источник в таможенной службе.

Значит, не готовы пойти на конфликт, колеблются. А колебаться долго не получится. Сегодня надо или присоединиться к общезападному хору, который кричит о том, что Россия хочет заморить мир голодом, или помочь Москве противостоять этому. Третьего не дано.

Станет ли Турция сотрудничать с Россией для преодоления голода? 0 Диалог будет налажен для поднятия авторитета Эрдогана. Турция будет лавировать между Западом и Россией. Запад заставит Турцию отказаться от сотрудничества с РФ.

Авторы Дмитрий Родионов