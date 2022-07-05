Кадыров посоветовал Зеленскому бежать

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Владимиру Зеленскому бежать. Так он прокомментировал заявление президента Украины о том, что ВСУ скоро вернут контроль над Лисичанском, который на днях освободили союзные силы РФ и ЛНР.

"Зеленский говорит, что заберёт Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет: бегите! Это у вас хорошо получается", — написал Кадыров в телеграм-канале.