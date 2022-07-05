Кадыров посоветовал Зеленскому бежать
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после заявлений о Лисичанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Владимиру Зеленскому бежать. Так он прокомментировал заявление президента Украины о том, что ВСУ скоро вернут контроль над Лисичанском, который на днях освободили союзные силы РФ и ЛНР.
"Зеленский говорит, что заберёт Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет: бегите! Это у вас хорошо получается", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Напомним, что 3 июля 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР взяли под контроль 25 населённых пунктов, а завершением операции стало освобождение одного из крупнейших городов республики — Лисичанска. В ЛНР назвали это новым Днём Великой Победы, а вот в офисе Зеленского почему-то посчитали сдачу Лисичанска "успешной операцией ВСУ".
ТАСС / Афонина Елена / ZUMA