Первые дети-сироты из Донбасса получили российское гражданство
В Подмосковье первые ребята из ДНР, не имеющие или оставшиеся без попечения родителей, получили российское гражданство, рассказала в телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Мария Львова-Белова. Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря соответствующему указу Владимира Путина.
В Подмосковье первых детей-сирот из Донбасса торжественно поздравили с получением российского гражданства. Видео © Telegram / Мария Львова-Белова
Речь идёт о детях, которых в апреле забрали под временную опеку приёмные семьи из Подмосковья. Документы им вручили губернатор МО Андрей Воробьёв и региональный омбудсмен Ксения Мишонова. Как отметила Львова-Белова, дети выглядят радостными — это подтверждает, что им хорошо в новых семьях.
"Одна девочка лет шести всё время пряталась за приёмную маму и боялась отпустить её от себя хоть на минуту. Призналась: очень переживает, что мама может куда-то деться. Но теперь, когда дети стали российскими гражданами, временная опека сможет стать постоянной. Пусть у них всё будет хорошо, а мы всегда будем рядом, поможем и поддержим", — написала Львова-Белова.
Напомним, что в начале апреля власти Подмосковья выступили с предложением создать гуманитарный проект для помощи детям-сиротам из ДНР и ЛНР обрести семью. Речь шла об анкетировании и сборе данных по всем детям относительно того, есть ли у них близкие родственники в ДНР и ЛНР или на территории России. При отсутствии родственников было принято решение найти детям временную опеку. А уже 23 апреля 20 детей-сирот прибыли на поезде из Донбасса в Подмосковье, чтобы встретиться со своими новыми семьями.
Telegram / Мария Львова-Белова