Первые дети-сироты из Донбасса получили российское гражданство

В Подмосковье первые ребята из ДНР, не имеющие или оставшиеся без попечения родителей, получили российское гражданство, рассказала в телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Мария Львова-Белова. Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря соответствующему указу Владимира Путина.

Речь идёт о детях, которых в апреле забрали под временную опеку приёмные семьи из Подмосковья. Документы им вручили губернатор МО Андрей Воробьёв и региональный омбудсмен Ксения Мишонова. Как отметила Львова-Белова, дети выглядят радостными — это подтверждает, что им хорошо в новых семьях.

"Одна девочка лет шести всё время пряталась за приёмную маму и боялась отпустить её от себя хоть на минуту. Призналась: очень переживает, что мама может куда-то деться. Но теперь, когда дети стали российскими гражданами, временная опека сможет стать постоянной. Пусть у них всё будет хорошо, а мы всегда будем рядом, поможем и поддержим", — написала Львова-Белова.