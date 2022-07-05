На Украине признали незаконную распродажу полученного от Запада оружия

Бюро экономической безопасности Украины зафиксировало неоднократную распродажу поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также вооружений. Об этом сообщил директор ведомства Вадим Мельник в эфире телеканала "Украина 24".

"Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили", — уточнил Мельник. По его словам, бюро занимается расследованием дел, связанных с продажей полученной от иностранных партнёров гумпомощи.

Что же касается реализации продукции военного назначения, то ведомство уже открыло около десяти такого рода уголовных дел. Мельник подчеркнул, что это неполное количество подобных преступлений, так как и другие украинские силовые ведомства фиксируют аналогичные правонарушения.