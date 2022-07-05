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Опубликовано 5 июля 2022, 18:21
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На Украине признали незаконную распродажу полученного от Запада оружия

Бюро экономической безопасности Украины вскрыло распродажу полученного от Запада оружия

Бюро экономической безопасности Украины зафиксировало неоднократную распродажу поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также вооружений. Об этом сообщил директор ведомства Вадим Мельник в эфире телеканала "Украина 24".

"Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили", — уточнил Мельник. По его словам, бюро занимается расследованием дел, связанных с продажей полученной от иностранных партнёров гумпомощи.

Что же касается реализации продукции военного назначения, то ведомство уже открыло около десяти такого рода уголовных дел. Мельник подчеркнул, что это неполное количество подобных преступлений, так как и другие украинские силовые ведомства фиксируют аналогичные правонарушения.

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А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что переносные зенитные ракетные комплексы Stinger ("Стингер") и противотанковые комплексы Javelin ("Джавелин"), которые страны НАТО поставили на Украину, уже продаются на чёрном рынке.

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ТАСС / ЕРА / ROBERT GHEMENT

Андрей Бражников
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