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Опубликовано 5 июля 2022, 21:49

Канада первой ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Канада стала первой страной – членом НАТО, которая ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом объявил премьер-министр Страны кленового листа Джастин Трюдо.

"Сегодня Канада стала первой страной, которая ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это приближает обе страны к полноправному членству", — сказал глава государства журналистам.

Как добавил Трюдо, Оттава решительно поддерживает присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу. По его словам, Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону военного блока, сделав его сильнее. Он поторопил остальных членов альянса с ратификацией, подчеркнув необходимость "действовать быстро, чтобы ограничить возможности для вмешательства со стороны противников".

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Напомним, сегодня, 5 июля, министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде вместе с послами 30 государств членов НАТО подписали протоколы о вступлении этих двух стран в альянс.

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ТАСС / AP / Sean Kilpatrick

Иван Косицын
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