Канада первой ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

"Сегодня Канада стала первой страной, которая ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это приближает обе страны к полноправному членству", — сказал глава государства журналистам.

Как добавил Трюдо, Оттава решительно поддерживает присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу. По его словам, Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону военного блока, сделав его сильнее. Он поторопил остальных членов альянса с ратификацией, подчеркнув необходимость "действовать быстро, чтобы ограничить возможности для вмешательства со стороны противников".