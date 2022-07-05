Канада первой ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Канада стала первой страной – членом НАТО, которая ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом объявил премьер-министр Страны кленового листа Джастин Трюдо.
"Сегодня Канада стала первой страной, которая ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это приближает обе страны к полноправному членству", — сказал глава государства журналистам.
Как добавил Трюдо, Оттава решительно поддерживает присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу. По его словам, Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону военного блока, сделав его сильнее. Он поторопил остальных членов альянса с ратификацией, подчеркнув необходимость "действовать быстро, чтобы ограничить возможности для вмешательства со стороны противников".
Напомним, сегодня, 5 июля, министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде вместе с послами 30 государств – членов НАТО подписали протоколы о вступлении этих двух стран в альянс.
ТАСС / AP / Sean Kilpatrick