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Опубликовано 5 июля 2022, 11:43

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран – участниц НАТО подписали протоколы о вступлении этих двух стран в альянс. Трансляция церемонии велась в "Твиттере" на странице в представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску.

Церемония подписания НАТО для Швеции и Финляндии сегодня утром. Видео © Twitter / Georg von Harrach

"Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии, Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами – членами", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Государства станут членами объединения после ратификации документов всеми 30 странами – участницами НАТО.

Напомним, 18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако против этого выступила Турция и поставила десять условий для снятия вето. А 28 июня делегации Анкары, Швеции и Финляндии после встречи в Мадриде подписали совместный меморандум, согласно которому Турция даёт добро на их вступление в НАТО. Взамен Хельсинки и Стокгольм обязались выполнить её условия. 29 июня Финляндию и Швецию официально пригласили войти в состав альянса.

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Оксана Попова
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