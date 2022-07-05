Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран – участниц НАТО подписали протоколы о вступлении этих двух стран в альянс. Трансляция церемонии велась в "Твиттере" на странице в представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску.

"Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии, Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами – членами", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.