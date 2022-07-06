Лавров заявил об ответственности Запада за гибель мирных жителей Донбасса

Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном.

Политику официального Киева по отношению к жителям ДНР и ЛНР, которая практиковалась все эти годы, российский дипломат назвал государственным террором.