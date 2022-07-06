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Регион
Опубликовано 6 июля 2022, 06:46

Лавров назвал враньём обвинения Киева в обстреле Москвой российских городов

Утверждения официального Киева о том, что Российская армия якобы наносит удары по своим же городам, являются враньём. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном.

"Если коротко — врут. И факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим Министерством обороны на ежедневной основе", — заявил министр.

Лавров: Россия не вторгалась на Украину, а вынужденно начала спецоперацию
Лавров: Россия не вторгалась на Украину, а вынужденно начала спецоперацию

Ранее Лавров назвал шизофренией заявления ряда западных политиков о недопустимости переговоров с Россией и увеличении поставок оружия Украине. Также глава российской дипломатии счёл "абсолютно контрпродуктивными и вредными" планы США поставить Киеву системы ПРО NASAMS средней и большой дальности. Лавров подчеркнул, что конфликт продлится ещё дольше, если Запад будет продолжать накачивать Украину оружием.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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