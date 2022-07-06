Лавров назвал враньём обвинения Киева в обстреле Москвой российских городов

Утверждения официального Киева о том, что Российская армия якобы наносит удары по своим же городам, являются враньём. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном.

"Если коротко — врут. И факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим Министерством обороны на ежедневной основе", — заявил министр.