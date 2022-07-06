Два авто с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины
Два уазика с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины, сообщает SHOT. Один, предположительно, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомёта, на второй сбросили взрывное устройство с коптера.
Первое авто двигалось примерно в 400 метрах от границы, когда по нему открыли огонь. Один человек погиб, ещё трое попали в больницу. Во втором уазике, на который была совершена атака с квадрокоптера, находились двое. Они не пострадали. Повредило только машину.
Другие подробности выясняются.
Напомним, что ранее трое неизвестных напали на войсковую часть 12721 в приграничном городе Клинцы Брянской области. Местные жители рассказывают, что слышали автоматную очередь, но в тот раз никто не погиб.