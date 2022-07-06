Два авто с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины

Два уазика с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины, сообщает SHOT. Один, предположительно, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомёта, на второй сбросили взрывное устройство с коптера.

Первое авто двигалось примерно в 400 метрах от границы, когда по нему открыли огонь. Один человек погиб, ещё трое попали в больницу. Во втором уазике, на который была совершена атака с квадрокоптера, находились двое. Они не пострадали. Повредило только машину.

Другие подробности выясняются.