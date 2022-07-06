Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо скончался в Нигерии на 64-м году жизни

Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Об этом сообщил в Twitter управляющий директор Нигерийской национальной нефтяной компании (НННК) Меле Кьяри. По его словам, дипломат ушёл из жизни накануне вечером. Ему было 63 года. Причина смерти не сообщается.

Баркидно с 1986 года являлся членом делегации Нигерии в ОПЕК, а в 1993–2008 годах возглавлял представительство страны в организации. В течение 15 лет Баркиндо являлся членом экономической комиссии ОПЕК от Нигерии. В 2006 году он исполнял обязанности генерального секретаря ОПЕК. 2 июня 2016 года на конференции ОПЕК Мохаммед Баркиндо был назначен генеральным секретарём организации со вступлением в должность с 1 августа 2016 года сроком на три года, а затем переизбран.