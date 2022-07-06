Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо скончался в Нигерии на 64-м году жизни
Мохаммед Баркиндо. Фото © Официальный сайт ОПЕК
Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Об этом сообщил в Twitter управляющий директор Нигерийской национальной нефтяной компании (НННК) Меле Кьяри. По его словам, дипломат ушёл из жизни накануне вечером. Ему было 63 года. Причина смерти не сообщается.
"Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества", — написал Кьяри.
Баркидно с 1986 года являлся членом делегации Нигерии в ОПЕК, а в 1993–2008 годах возглавлял представительство страны в организации. В течение 15 лет Баркиндо являлся членом экономической комиссии ОПЕК от Нигерии. В 2006 году он исполнял обязанности генерального секретаря ОПЕК. 2 июня 2016 года на конференции ОПЕК Мохаммед Баркиндо был назначен генеральным секретарём организации со вступлением в должность с 1 августа 2016 года сроком на три года, а затем переизбран.
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