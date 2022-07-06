В Запорожье дали совет землякам, как избежать мобилизации в ВСУ

Военнообязанным жителям Запорожья необходимо уехать на освобождённые от украинских военных территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале также посоветовал мужчинам не получать повестки из военкоматов.

"Дорогие земляки, будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность, уезжайте из города на освобождённую территорию", — написал он.

Рогов подчеркнул, что киевский режим ввёл запрет для мужского населения на выезд за пределы региона прописки и в дальнейшем мобилизационные ограничения будут только ужесточаться. Если уехать не получается, продолжил он, стоит запастись продуктами и водой, а также найти безопасное место в условиях городских боёв, к которым ведут Запорожье украинские военные.