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Регион
Опубликовано 6 июля 2022, 06:23

В Харьковской области заявили о стремлении войти в состав России

Глава администрации Харьковской области Ганчев заявил о желании региона войти в состав РФ

Власти и жители освобождённых территорий Харьковской области хотят, чтобы регион вошёл в состав России. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава администрации области Виталий Ганчев.

"Наше управление идёт к тому, что всё-таки мы стремимся в Россию. И все люди сейчас, когда слышат от руководства, что здесь установилась власть, есть определённая вертикаль, они уже видят нормативно-правовые документы, которые мы издаём", — сказал он.

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Ранее выпускникам в Харьковской области вручили аттестаты под гимн России. Кроме того, им объявили о возможности поступить в любой вуз РФ вне конкурса.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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