В Харьковской области заявили о стремлении войти в состав России

Власти и жители освобождённых территорий Харьковской области хотят, чтобы регион вошёл в состав России. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава администрации области Виталий Ганчев.

"Наше управление идёт к тому, что всё-таки мы стремимся в Россию. И все люди сейчас, когда слышат от руководства, что здесь установилась власть, есть определённая вертикаль, они уже видят нормативно-правовые документы, которые мы издаём", — сказал он.