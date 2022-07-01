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Опубликовано 1 июля 2022, 19:11

В Минобороны РФ сообщили о готовящейся провокации ВСУ в Одессе

Минобороны РФ: Украина готовит провокацию в Одессе с применением кассетных боеприпасов

Украинская сторона готовит провокацию в Одессе с применением кассетных боеприпасов. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощрённой провокации с целью обвинения Вооружённых сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещённых международными соглашениями кассетных боеприпасов", — сказал он.

По словам Мизинцева, военная администрация Одесской области при огневом воздействии ВС РФ по местам дислокации ВСУ планирует провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее будут располагаться до 30 антироссийских активистов, которые выступят в роли погибших и пострадавших.

Минобороны: ВСУ провоцируют на ответный огонь, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах
Минобороны: ВСУ провоцируют на ответный огонь, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах

Ранее Лайф писал, что ВСУ разместили РСЗО на чумном кладбище для обвинения России в "вандализме". Как сообщили в Минобороны РФ, к провокации причастны специалисты 83-го центра информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины.

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ТАСС / Гердо Владимир

Никита Осипов
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