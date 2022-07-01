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Опубликовано 1 июля 2022, 17:33

Несколько домов в курском посёлке Тёткино пострадали от действий ВСУ

Курский губернатор сообщил о повреждении домов в приграничном посёлке Тёткино

Последствия обстрела посёлка Тёткино. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела посёлка Тёткино. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Несколько домов пострадали в приграничном посёлке Тёткино в Курской области в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

На некоторые огороды в посёлке Тёткино упали снаряды. Видео © Telegram / Роман Старовойт

"В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела посёлка Тёткино. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела посёлка Тёткино. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Старовойт отметил, что пострадавших среди людей нет. Сейчас власти выясняют окончательную степень ущерба в посёлке.

Курский губернатор Старовойт сообщил об уничтожении украинского беспилотника
Курский губернатор Старовойт сообщил об уничтожении украинского беспилотника

Ранее Лайф сообщал, что Армия России выполняет задачи рядом с курским посёлком Тёткино. Ведётся огонь по заранее выявленным целям.

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Варвара Романова
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