Несколько домов в курском посёлке Тёткино пострадали от действий ВСУ
Курский губернатор сообщил о повреждении домов в приграничном посёлке Тёткино
Несколько домов пострадали в приграничном посёлке Тёткино в Курской области в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
На некоторые огороды в посёлке Тёткино упали снаряды. Видео © Telegram / Роман Старовойт
"В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды", — написал он в телеграм-канале.
Старовойт отметил, что пострадавших среди людей нет. Сейчас власти выясняют окончательную степень ущерба в посёлке.
Ранее Лайф сообщал, что Армия России выполняет задачи рядом с курским посёлком Тёткино. Ведётся огонь по заранее выявленным целям.