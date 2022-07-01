Появилось новое видео комбината "Азот" в ЛНР с высоты птичьего полёта
Телеканал "Звезда" опубликовал в пятницу свежие кадры с северодонецкого завода "Азот", где уже около месяца прячутся украинские силовики. Видео снято с высоты птичьего полёта и показывает территорию комбината с нескольких ракурсов.
Съёмка с воздуха уцелевшего завода "Азот" в Северодонецке. Видео © Telegram / Zvezdanews
На кадрах видно весь комплекс предприятия. Однако, несмотря на некоторые повреждения, больших разрушений зданий и сооружений удалось избежать. На одной из дымовых труб завода установлены флаг Луганской Народной Республики, Знамя Победы, а также российский триколор.
Ранее в ЛНР рассказали, сколько людей ещё остаётся на территории "Азота" в Северодонецке. По словам замглавы МВД Луганской Народной Республики Романа Ведмеденко, украинские силовики удерживают не более одной тысячи человек.
Telegram / Zvezdanews