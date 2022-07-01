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Регион
Опубликовано 1 июля 2022, 12:30

Армия России выполняет задачи рядом с курским посёлком Тёткино

Курская администрация сообщила, что Армия РФ выполняет задачи у посёлка Тёткино

Администрация Курской области предупредила жителей Глушковского района, что недалеко от посёлка Тёткино, который граничит с Сумской областью, Российская армия выполняет боевые задачи в рамках "Операции Z". Об этом говорится в официальном телеграм-канале.

"Сегодня рядом с посёлком Тёткино наши военные выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции. Ведётся огонь по заранее выявленным целям. Мы просим жителей посёлка и прилегающих населённых пунктов не волноваться, ситуация отрабатывается в штатном режиме", — отмечается в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что в Курской области до 8 июля продлили жёлтый уровень террористической опасности. Это означает, что все спецслужбы МВД РФ, Росгвардии несут особый режим работы.

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Telegram / Курская область

Варвара Романова
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