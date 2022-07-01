Армия России выполняет задачи рядом с курским посёлком Тёткино

Администрация Курской области предупредила жителей Глушковского района, что недалеко от посёлка Тёткино, который граничит с Сумской областью, Российская армия выполняет боевые задачи в рамках "Операции Z". Об этом говорится в официальном телеграм-канале.

"Сегодня рядом с посёлком Тёткино наши военные выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции. Ведётся огонь по заранее выявленным целям. Мы просим жителей посёлка и прилегающих населённых пунктов не волноваться, ситуация отрабатывается в штатном режиме", — отмечается в сообщении.