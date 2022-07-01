Пушилин рассказал, кто из пленных бойцов ВСУ точно не будет участвовать в обмене

Военнослужащие ВСУ, которым на данный момент предъявлены обвинения в совершении военных преступлений, автоматически отстранены от участия в обменах военнопленными. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Те, кому сейчас предъявлены обвинения, кто переведён уже в статус арестованных и содержится в другом месте, — не подлежат обмену", — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин также подчеркнул, что по всем бойцам ВСУ, которые сейчас находятся в плену, проводится "детальное и глубокое расследование".