Пушилин рассказал, кто из пленных бойцов ВСУ точно не будет участвовать в обмене
Пушилин: Обмену не подлежат бойцы ВСУ, которым уже предъявлены обвинения
Военнослужащие ВСУ, которым на данный момент предъявлены обвинения в совершении военных преступлений, автоматически отстранены от участия в обменах военнопленными. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Те, кому сейчас предъявлены обвинения, кто переведён уже в статус арестованных и содержится в другом месте, — не подлежат обмену", — сказал он в эфире Первого канала.
Пушилин также подчеркнул, что по всем бойцам ВСУ, которые сейчас находятся в плену, проводится "детальное и глубокое расследование".
А ранее Лайф сообщал, что российские следователи проверят факты пыток ВСУ пленных бойцов ДНР. После обмена было установлено, что 95% солдат подвергались пыткам со стороны украинских военных. Выяснилось, что бойцы, в частности, пострадали из-за применения тока и избиения. В настоящее время многие из них находятся в тяжёлом состоянии.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine