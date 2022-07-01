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Опубликовано 1 июля 2022, 10:16
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Пушилин рассказал, кто из пленных бойцов ВСУ точно не будет участвовать в обмене

Пушилин: Обмену не подлежат бойцы ВСУ, которым уже предъявлены обвинения

Военнослужащие ВСУ, которым на данный момент предъявлены обвинения в совершении военных преступлений, автоматически отстранены от участия в обменах военнопленными. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Те, кому сейчас предъявлены обвинения, кто переведён уже в статус арестованных и содержится в другом месте, — не подлежат обмену", — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин также подчеркнул, что по всем бойцам ВСУ, которые сейчас находятся в плену, проводится "детальное и глубокое расследование".

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А ранее Лайф сообщал, что российские следователи проверят факты пыток ВСУ пленных бойцов ДНР. После обмена было установлено, что 95% солдат подвергались пыткам со стороны украинских военных. Выяснилось, что бойцы, в частности, пострадали из-за применения тока и избиения. В настоящее время многие из них находятся в тяжёлом состоянии.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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