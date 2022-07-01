Поставляемые Киеву французские САУ предложили назвать в честь жестокого императора

Самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar ("Цезарь"), которые Франция отправляет на Украину, стоит назвать в честь римского императора Нерона, который прославился жестокостью. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

"Пора бы переименовать французские "Цезари" в "Неронов", потому что они <...> бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР", — сказал он.

По словам Мешкова, Франция уже сделала достаточно много в поставках вооружения, при этом тезисом, которым в Париже "продвигают эти программы", является защита мирного населения.