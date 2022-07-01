Поставляемые Киеву французские САУ предложили назвать в честь жестокого императора
Посол РФ в Париже Мешков предложил переименовать французские САУ Caesar в "Неронов"
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar ("Цезарь"), которые Франция отправляет на Украину, стоит назвать в честь римского императора Нерона, который прославился жестокостью. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
"Пора бы переименовать французские "Цезари" в "Неронов", потому что они <...> бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР", — сказал он.
По словам Мешкова, Франция уже сделала достаточно много в поставках вооружения, при этом тезисом, которым в Париже "продвигают эти программы", является защита мирного населения.
Ранее Лайф писал, что во Франции заявили об "унижении" главы страны Макрона из-за захвата Россией пушек Caesar. Политик-голлист Пятой республики Флориан Филиппо обвинил его в "дорогостоящем избиении" государства и потребовал ухода лидера с должности президента.