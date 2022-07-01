В Кремле отвергли обвинения Украины в связи с ракетным ударом по Одесской области

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине бьют не по гражданским целям, а по военной инфраструктуре и местам обучения наёмников. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения украинской стороны в ракетном ударе в Одесской области. В частности, Киев заявил о попадании ракеты в жилой девятиэтажный дом.

"Я хочу ещё раз вам напомнить слова президента России и Верховного главнокомандующего о том, что вооружённые силы в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям, гражданской инфраструктуре. Вместе с тем они работают по складам военной амуниции, по предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирование боеприпасов, по местам сосредоточения, тренировки и обучения наёмников, в том числе иностранных наёмников и националистических элементов", — пояснил представитель Кремля.