На Украине собирают деньги на "Армию дронов" для ВСУ

На Украине собирают деньги для закупки беспилотников и обучения операторов в рамках программы "Армия дронов". Как сообщается в телеграм-канале госслужбы специальной связи и защиты Незалежной, перевести средства для вышеуказанных целей на счёт Минобороны можно через фандрайзинговую платформу, созданную президентом страны.

"Минцифры и платформа UNITED24 начинают проект "Армия дронов". Это комплексная программа, предусматривающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов", — говорится в сообщении.

В ведомстве надеются, что беспилотники помогут украинским военнослужащим контролировать границу с РФ протяжённостью 2470 километров. В общей сложности планируется закупить 200 комплексов тактического уровня для воздушной разведки и тысячи простейших модификаций. У какого производителя Киев будет закупать технику, не раскрывается.