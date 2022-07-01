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Опубликовано 1 июля 2022, 13:09

На Украине собирают деньги на "Армию дронов" для ВСУ

На Украине собирают деньги на собственную "Армию дронов" для мониторинга границы с РФ

На Украине собирают деньги для закупки беспилотников и обучения операторов в рамках программы "Армия дронов". Как сообщается в телеграм-канале госслужбы специальной связи и защиты Незалежной, перевести средства для вышеуказанных целей на счёт Минобороны можно через фандрайзинговую платформу, созданную президентом страны.

"Минцифры и платформа UNITED24 начинают проект "Армия дронов". Это комплексная программа, предусматривающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов", — говорится в сообщении.

В ведомстве надеются, что беспилотники помогут украинским военнослужащим контролировать границу с РФ протяжённостью 2470 километров. В общей сложности планируется закупить 200 комплексов тактического уровня для воздушной разведки и тысячи простейших модификаций. У какого производителя Киев будет закупать технику, не раскрывается.

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А ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев нашёл "крайних" в провалах ВСУ в Донбассе. По данным ведомства, в настоящее время эти военнослужащие задержаны и помещены в изолятор временного содержания в Краматорске.

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Unsplash

Наталья Исакова
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