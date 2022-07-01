В ЛНР освободили Приволье и Шипиловку
Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении Приволья и Шипиловки
Союзные силы ВС РФ и ЛНР освободили ещё два населённых пункта — Приволье и Шипиловку. Об этом сообщает Народная милиция республики.
"Сегодня украинские националисты были изгнаны из н.п. Приволье и Шипиловка. Противник понёс крупные потери в живой силе и технике. Наступление союзных сил продолжается", — говорится в сообщении.
А ранее появились сообщения об освобождении населённых пунктов Спорное, Золотарёвка и Белая Гора. Прорыв позволил союзным силам ЛНР и РФ начать наступление на Северск.