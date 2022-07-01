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Опубликовано 1 июля 2022, 16:07

В ЛНР освободили Приволье и Шипиловку

Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении Приволья и Шипиловки

Союзные силы ВС РФ и ЛНР освободили ещё два населённых пункта — Приволье и Шипиловку. Об этом сообщает Народная милиция республики.

"Сегодня украинские националисты были изгнаны из н.п. Приволье и Шипиловка. Противник понёс крупные потери в живой силе и технике. Наступление союзных сил продолжается", — говорится в сообщении.

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А ранее появились сообщения об освобождении населённых пунктов Спорное, Золотарёвка и Белая Гора. Прорыв позволил союзным силам ЛНР и РФ начать наступление на Северск.

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Александра Вишнякова
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