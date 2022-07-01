В ЛНР назвали цель ударов ракетами "Точка-У" по Ровенькам

Целью сбитых над городом Ровеньки двух украинских ракет "Точка-У" могла быть нефтебаза. Об этом сообщили в Прокуратуре Луганской Народной Республики. Отметим, что этот город находится в глубоком тылу и до линии фронта примерно 80 километров.

"ВСУ не оставляют попыток разрушить промышленные объекты, расположенные глубоко в тылу. <...> 1 июля текущего года в начале семи утра, применяя оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка-У", бойцы ВСУ в очередной раз осуществили обстрел города Ровеньки. Предположительной целью являлась нефтебаза", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.

В прокуратуре добавили, что система ПВО сбила ракеты, но "осколочно-фугасная боевая часть сдетонировала при ударе о землю", повредив хозпостройки, гаражи и машину. Сейчас на месте происшествия специалисты проводят необходимые следственные действия.