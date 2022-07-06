ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июля 2022, 08:06
4766

Под Лисичанском ликвидировали белорусского националиста Марчука, воевавшего за ВСУ

Белорусский националист Иван Марчук. Фото © Телеграм-канал УНИАН

Белорусский националист Иван Марчук. Фото © Телеграм-канал УНИАН

Под Лисичанском ликвидирован белорусский националист Иван Марчук с позывным "Брест", воевавший на стороне Киева. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным "Брест", — цитирует Марочко РИА "Новости".

По данным украинского агентства УНИАН, белорусский батальон, которым командовал Марчук, участвовал в столкновениях под Лисичанском 26 июня. Ещё несколько белорусских националистов из состава этого батальона пропали, а один попал в плен.

На родине против участников белорусского добровольческого батальона, действующего на стороне Киева, возбуждено уголовное дело за участие в вооружённом конфликте на территории зарубежного государства.

Сотрудники офиса Зеленского бежали из Лисичанска вместе с солдатами ВСУ
Сотрудники офиса Зеленского бежали из Лисичанска вместе с солдатами ВСУ

Напомним, что 3 июля 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР взяли под контроль 25 населённых пунктов, а завершением операции стало освобождение одного из крупнейших городов республики — Лисичанска. В ЛНР назвали это новым Днём Великой Победы, а вот в офисе Зеленского почему-то посчитали сдачу Лисичанска "успешной операцией ВСУ".

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar