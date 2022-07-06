Под Лисичанском ликвидировали белорусского националиста Марчука, воевавшего за ВСУ
Белорусский националист Иван Марчук. Фото © Телеграм-канал УНИАН
Под Лисичанском ликвидирован белорусский националист Иван Марчук с позывным "Брест", воевавший на стороне Киева. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным "Брест", — цитирует Марочко РИА "Новости".
По данным украинского агентства УНИАН, белорусский батальон, которым командовал Марчук, участвовал в столкновениях под Лисичанском 26 июня. Ещё несколько белорусских националистов из состава этого батальона пропали, а один попал в плен.
На родине против участников белорусского добровольческого батальона, действующего на стороне Киева, возбуждено уголовное дело за участие в вооружённом конфликте на территории зарубежного государства.
Напомним, что 3 июля 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР взяли под контроль 25 населённых пунктов, а завершением операции стало освобождение одного из крупнейших городов республики — Лисичанска. В ЛНР назвали это новым Днём Великой Победы, а вот в офисе Зеленского почему-то посчитали сдачу Лисичанска "успешной операцией ВСУ".