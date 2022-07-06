Под Лисичанском ликвидировали белорусского националиста Марчука, воевавшего за ВСУ

Под Лисичанском ликвидирован белорусский националист Иван Марчук с позывным "Брест", воевавший на стороне Киева. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным "Брест", — цитирует Марочко РИА "Новости".

По данным украинского агентства УНИАН, белорусский батальон, которым командовал Марчук, участвовал в столкновениях под Лисичанском 26 июня. Ещё несколько белорусских националистов из состава этого батальона пропали, а один попал в плен.