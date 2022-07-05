Сотрудники офиса Зеленского бежали из Лисичанска вместе с солдатами ВСУ
Сотрудники Офиса президента Украины Владимира Зеленского бежали из Лисичанска вместе с подразделениями Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
"Они точно так же убежали из города, как и сами украинские войска. Не исключено, что они убежали со своими войсками в Северск, Краматорск (города в ДНР, находящиеся под контролем ВСУ. — Прим. Лайфа)", — сказал Киселёв в беседе с ТАСС.
Помощник министра отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный требовал от Зеленского вывода войск. Однако президент Украины считал, что Лисичанск нужно было снабдить военной техникой и удержать, и отправил туда сотрудников. По словам Киселёва, когда российские войска направились в Лисичанск, освобождая пригород, появилась информация, что на помощь ВСУ идут дополнительные подразделения, а также в город направляются представители офиса Зеленского, ввиду того что лисичанский гарнизон должен был пасть. Морально войска были подавлены. Поэтому Зеленскому пришлось отправить некоторое количество офисных работников.
Напомним, ранее в МВД ЛНР рассказали, что ВСУ бежали из Лисичанска без приказа главкома и президента Украины Владимира Зеленского. При этом в Генштабе Незалежной заявили, что их военные сдали позиции на этом направлении для сохранения жизни солдат.
ТАСС / Александр Река