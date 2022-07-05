Сотрудники офиса Зеленского бежали из Лисичанска вместе с солдатами ВСУ

Сотрудники Офиса президента Украины Владимира Зеленского бежали из Лисичанска вместе с подразделениями Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"Они точно так же убежали из города, как и сами украинские войска. Не исключено, что они убежали со своими войсками в Северск, Краматорск (города в ДНР, находящиеся под контролем ВСУ. — Прим. Лайфа)", — сказал Киселёв в беседе с ТАСС.