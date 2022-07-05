Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в ближайшие дни

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями Госдумы и лидерами фракций состоится в ближайшие дни. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: В планах Путина пока нет встречи с новым главой ЛДПР Слуцким

Песков: В планах Путина пока нет встречи с новым главой ЛДПР Слуцким

Напомним, Песков ещё в апреле говорил, что встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Государственной думы планируется "в обозримой перспективе". Представитель Кремля тогда напомнил, что глава государства регулярно встречается с представителями ГД и такая практика продолжится.