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Опубликовано 5 июля 2022, 17:52

Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций в ближайшие дни

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями Госдумы и лидерами фракций состоится в ближайшие дни. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, Песков ещё в апреле говорил, что встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Государственной думы планируется "в обозримой перспективе". Представитель Кремля тогда напомнил, что глава государства регулярно встречается с представителями ГД и такая практика продолжится.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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