Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 мая 2022, 12:25

Песков: В планах Путина пока нет встречи с новым главой ЛДПР Слуцким

Представитель Кремля напомнил, что президент регулярно встречается с представителями думских фракций и такая практика продолжится.

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с новым лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока в ближайшее время какой-то отдельной встречи не назначено", — отметил представитель Кремля, напомнив, что президент регулярно встречается с представителями думских фракций и такая практика продолжится.

В Кремле рассказали, как будут взаимодействовать с партией ЛДПР при её новом лидере
В Кремле рассказали, как будут взаимодействовать с партией ЛДПР при её новом лидере

Напомним, 27 мая Леонид Слуцкий был единогласно избран новым лидером ЛДПР. Такое решение было принято на внеочередном съезде политсилы. А ранее, 18 мая, его избрали руководителем фракции партии в Госдуме.

BannerImage

ТАСС / Александр Рюмин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • лдпр
  • Леонид Слуцкий
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar