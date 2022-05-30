Песков: В планах Путина пока нет встречи с новым главой ЛДПР Слуцким
Представитель Кремля напомнил, что президент регулярно встречается с представителями думских фракций и такая практика продолжится.
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с новым лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока в ближайшее время какой-то отдельной встречи не назначено", — отметил представитель Кремля, напомнив, что президент регулярно встречается с представителями думских фракций и такая практика продолжится.
Напомним, 27 мая Леонид Слуцкий был единогласно избран новым лидером ЛДПР. Такое решение было принято на внеочередном съезде политсилы. А ранее, 18 мая, его избрали руководителем фракции партии в Госдуме.
ТАСС / Александр Рюмин